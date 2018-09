Fantaseer je over naakte poetsvrouw? Cecylia maakt droom waar 04 september 2018

02u48 0

Altijd al gedroomd van een poetsvrouw die topless of zelfs volledig naakt je living komt schoonmaken? Voor Brugse mannen (of vrouwen) is het niet langer een fantasie. Cecylia Kociuba (39) wil met haar poetsbedrijf 'Dust Bunnies' die dromen waarmaken. "Ik poets graag en ben zeer erotisch ingesteld. De perfecte combinatie", lacht de vrouw.





"Laat me duidelijk zijn: het is géén escortbureau. Mannen die meer verwachten, hoeven ons dus niet te bellen."





Cecylia Kociuba helpt meteen alle geruchten de wereld uit. Met haar 'erotisch poetsbedrijf' wil ze wél fantasieën helpen verwezenlijken van mannen die altijd al een (half)naakte poetsvrouw in huis wilden halen. Om haar bedrijf volledig van de grond te krijgen, is ze op zoek naar vrouwen die zich geroepen voelen om in lingerie of naakt te gaan kuisen. "Leeftijd of uiterlijk speelt geen rol. Elke vrouw is mooi op haar manier", zegt ze gemeend. Vrijdag beleeft ze zelf haar volledig naakte vuurdoop bij een klant. Twee uur naakt poetsen schrikt haar echter niet af. Sterker: ze vindt het zelf enorm spannend. "Mijn ambities zijn groot. In de toekomst zou ik ook graag mannen in dienst nemen. Zo is er keuze voor iedereen."





Tijdens het poetsen in lingerie voelt de vrouw zich naar eigen zeggen niet onwennig. "Mannen blijven altijd kijken en slaan meestal een babbeltje. Het gaat vaak meer over het sociaal contact dan het kuisen zelf", zegt de sympathieke poetsvrouw. Voor één uur poetsen in lingerie vraagt ze 47 euro, voor topless betaal je 55 euro en volledig naakt 65 euro. "En nee, we aanvaarden geen dienstencheques", besluit de Brugse met de glimlach. Info op www.dustbunnies.be (MMB)