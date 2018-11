Fans verrassen Keukeleire met eigen brug 12 november 2018

02u22 0 Brugge Vijftig supporters van Jens Keukeleire hadden afgelopen weekend een verrassing voor hem in petto.

Op het jaarlijkse supportersfeest veranderden de fans van de Brugse wielrenner van Lotto Soudal de naam van de nieuwe fietsbrug over de Oostendse Vaart (Jonckheerebrug, red.) in de Jens Keukeleire fietsbrug.





"Jens is voor ons een levende trots in de wielersport. Vandaar dat we hebben beslist om deze brug tijdelijk zijn naam te schenken. Het is immers ook de brug waar hij bijna dagelijks langs passeert tijdens zijn trainingssessies", verklaren de supporters deze ludieke actie.





Jens Keukeleire trakteerde zijn supporters op een vat bier tijdens het supportersfeest in De Koepel in Christus-Koning.





(BHT)