Fan van donuts? Kies uit 50 smaken BELGISCHE BAKKERIJ OPENT SPECIAALZAAK IN GELDMUNTSTRAAT BART HUYSENTRUYT

29 maart 2018

02u51 0 Brugge In de Geldmuntstraat opent volgende maand Hill's Donuts, een Belgisch concept van de bakkersfamilie Hillewaere. Je kan er vijftig verschillende soorten donuts proeven. "Met een kersensmaakje of met smarties, het kan allemaal", zegt Paul Hillewaere.

Brugge is vanaf 18 april weer een beetje zoetigheid rijker, want het Belgisch concept Hill's Donuts opent er een nieuwe vestiging, in het pand naast Apple Store Lab 9. Hoe het begon?





Familiebakkerij Hillewaere, sinds 1973 een gevestigde waarde in Waasten,





kocht zes jaar geleden een donutzaak in Menen. "Die bakkerij in Menen was gespecialiseerd in de ronde lekkernijen, maar de kwaliteit was bedenkelijk. Toen hebben we maar meteen beslist om het helemaal zelf te doen. Dat marcheerde zo goed, dat we vorig jaar ook een winkel in Rijsel, net over de grens, zijn begonnen. Ook daar is het enthousiasme enorm. Dit jaar willen we zelfs nog zes vestigingen openen, te beginnen in Brugge. Ook Parijs-Le Touquet en Brussel komen nog aan de beurt."





Bertrand Hillewaere startte in de jaren 70 met de familiebakkerij, die later door zijn zoon Patrick werd verdergezet.





Ondertussen is Paul Hillewaere de derde generatie aan het roer. Bij Hill's Donuts - de naam verwijst naar de familienaam - kan je straks kiezen uit vijftig verschillende soorten.





Die kan je per stuk kopen, maar ook in doosjes van zes of twaalf.





Minions

"Onze donuts zijn populair bij doopsels, trouwpartijen of verwerkt in taarten. De meest geliefde smaken zijn speculoos, Nutella-chocolade en aardbei. Maar de smaken zijn zo divers dat iedereen wel zijn favoriete smaak kan uitkiezen." Zo kan je bijvoorbeeld een kersensmaakje kiezen, maar er zijn ook donuts met smarties of cola-snoepjes. Of wat dacht je van donuts versierd in het thema van Minions of Cars?





Jaar gratis donuts

De keuze voor Brugge is niet toevallig, zegt Hillewaere. "Brugge is natuurlijk gekend voor chocolade. Donuts zijn een mooie aanvulling. En de Geldmuntstraat is een vernieuwde centrumstraat, makkelijk te vinden voor toeristen, studenten en bezoekers."





De winkel wordt straks in franchise uitgebaat. Bij de opening zal elke bezoeker kans maken op 'één jaar gratis donuts'.