Familie Ryelandt schenkt archief componist aan stad 02 juli 2018

De familie van de Brugse componist Joseph Ryelandt (1870-1965) heeft een mooie schenking gedaan aan het Stadsarchief. De componist, die ook directeur van het Brugse conservatorium was, schreef niet minder dan 132 opussen en geniet tot op vandaag internationale faam. Naast zijn muzikaal archief wordt ook zijn persoonlijk archief aan de stad gegeven. Dit bevat onder meer belangrijke correspondentie met andere befaamde componisten uit zijn tijd.





De schenking vormt een eerste aankondiging van de geplande viering van deze markante figuur van het Belgische muziekleven in 2020, 150 jaar na zijn geboorte. In het Concertgebouw zal zijn derde symfonie weerklinken. In de Stadsschouwburg zal zijn religieuze muziek aan bod komen en in het kader van een tentoonstelling in het Gezellemuseum zullen ook zijn Gezelleliederen worden uitgevoerd. Het geheel wordt ook wetenschappelijk en educatief omkaderd. (BHT)