Façon Jacmin komt naar Academiestraat 24 augustus 2018

02u28 0

De modieuze kledingzaak Façon Jacmin komt in het weekend van 14, 15 en 16 september naar Brugge in een pop-up in de Academiestraat 14. De garderobe van Façon Jacmin is volledig in Japanse denim. De productie vindt plaats in Europa, waar de kleding vervaardigd wordt door ambachtelijk kleermakers. Façon Jacmin is het geesteskind van twee zussen Alexandra en Ségolène Jacmin. Een Peugeot-oldtimer is ingericht als mobiele winkel. (BHT)