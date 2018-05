Extra zones voor kortparkeren 01 juni 2018

Er komen extra zones in Brugge waar je terecht kan voor kortparkeren. Voor 10 eurocent kan je een halfuur ook in deze vijf winkelstraten parkeren: de Katelijnestraat, Langestraat, Ezelstraat, Smedenstraat en Schaarstraat. Brugge heeft al zo'n zones, onder meer in de Rijselstraat in Sint-Michiels. Het nieuwe parkeerplan gaat in op 1 juli. (BHT)