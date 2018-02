Extra verkeersbord op ring na dood motard NOG DUIDELIJKER DAT LINKS AFSLAAN IN GENERAAL LEMANLAAN VERBODEN IS MATHIAS MARIËN

14 februari 2018

02u41 0 Brugge Op vraag van de politie komt er een extra verkeersbord op de plaats waar Tim Torrekens (41) vorige zomer stierf. De motard werd op de Brugse ring aangereden door een trucker, die links wilde afslaan in de Generaal Lemanlaan. Dat is een verboden manoeuvre. "De wegmarkering was al wettelijk in orde, maar nu wordt het nog duidelijker", zegt Agentschap Wegen en Verkeer.

Voor de Bruggelingen is het in de loop der jaren een vertrouwd beeld geworden. Op het kruispunt van de ring en de Generaal Lemanlaan slaan met de regelmaat van de klok bestuurders meteen na de verkeerslichten linksaf richting Assebroek. Nochtans maken de wegmarkeringen en een verkeersbord aan de rechterkant van de weg duidelijk dat er verplicht rechtdoor moet gereden worden. Pas zo'n honderd meter verderop mag naar links afgeslagen worden aan de volgende verkeerslichten. Toch bleken die wegmarkeringen en het verkeersbord nog niet duidelijk genoeg. Afgelopen zomer liep het gruwelijk verkeerd toen een vrachtwagenchauffeur een foutief manoeuvre uitvoerde en motorrijder Tim Torrekens uit Sint-Kruis aanreed. De vader van een dochter overleed aan zijn verwondingen.





Gps gevolgd

Vorige maand kwam de zaak voor de politierechtbank. Tijdens de zitting maakte de chauffeur van de truck duidelijk dat hij blindelings zijn gps volgde en de wegmarkeringen niet had opgemerkt. De rechter doet op 5 maart uitspraak in die zaak. Hoewel alles wettelijk in orde was, vroeg de politie toch om extra maatregelen te nemen.





Correcte markeringen

Een van de grootste pijnpunten blijkt een verkeersbord met de verplichte rijrichting aan de rechterkant van de weg. Wie links wil afslaan, en dus op de tweede rijstrook rijdt, kan dat bord vaak niet zien als er een bestelwagen of vrachtwagen naast zit. "De aanpassingen zullen de situatie nog duidelijker én veiliger maken", bevestigt de Brugse politie.





Bij het Agentschap Wegen en Verkeer hebben ze ondertussen de eerste fase van de werken afgerond.





Op het kruispunt komt binnen afzienbare tijd een extra verkeersbord op de middenstrook om de verplichte richting aan te geven. De basis daarvan, enkele betonblokken op het midden van de weg, is nu al zichtbaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer benadrukt wel dat ook vóór het dodelijke ongeval alle wegmarkeringen in orde waren. "Daar bestaat geen enkele twijfel over. Deze aanpassingen zullen de situatie nog duidelijker maken", zegt woordvoerster Eveline Vandecaetsbeek.