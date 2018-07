Extra federale politie 20 juli 2018

CD&V Kamerlid en Brugs schepen Franky Demon is blij dat minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA) ingaat op zijn vraag om extra federale politie in te zetten in Zeebrugge. Deze week nog had het Kamerlid hiertoe opgeroepen omdat Zeebrugge overrompeld wordt door transmigranten en de politie daardoor volgens Demon handen tekort schiet. Omdat er ook nog andere activiteiten in Brugge en Zeebrugge plaatsvinden, kan de lokale politie soms slechts minimaal toezicht houden in Zeebrugge, zegt de schepen. "Met extra inzet zou de lokale politie zich meer kunnen bezighouden met hun kerntaken", klonk het bij de CD&V'er, die aandrong op de inzet van agenten van de federale reserve. Minister Jambon gaat hier nu op in. (MMB)