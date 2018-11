Extra afval in Sint-Pieters na defect in weegbrug 28 november 2018

Door een defect aan de weegbrug van de recyclageparken Ten Briele en Pathoekeweg hebben meer Bruggelingen dan vroeger hun afval naar die parken gebracht. Op die manier konden ze extra betaling ontlopen. De containerparken kampten de voorbije maanden met technische defecten. Niet alleen de weegbrug, maar ook de betalingsterminal en het diftar-systeem waarbij er moet betaald worden voor hout, steen, glas en restafval lieten het afweten.





"In Ten Briele is sinds de lente 574 ton afval per maand aangevoerd. Voor het defect ging het slechts om 277 ton per maand. In de Pathoekeweg steeg het aangevoerde afval van 287 naar 395 ton per maand", zegt schepen van Milieu Philip Pierins (sp.a), na een vraag van raadslid Yves Buysse (Vlaams Belang). Volgens Pierins waren het vooral kmo's die de regeling op die manier konden omzeilen. Hoeveel inkomsten de stad daardoor misliep, is niet duidelijk. (BHT)