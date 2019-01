Expo over mummies doet er een jaartje bij Bart Huysentruyt

30 januari 2019

12u52 0 Brugge Na een korte winterstop opent Xpo Center Bruges op site Oud Sint-Jan in Brugge komend weekend van 2 en 3 februari weer de deuren voor het grote publiek.

Naast tentoonstellingen over Picasso en Andy Warhol, komt ‘Mummies - Secrets of Ancient Egypt’ terug. Expo Mummies ontving ruim 50.000 bezoekers in 2018. “Reden genoeg om deze tentoonstelling te verlengen tot en met 3 november", zegt Geertrui Quaghebeur van Xpo Center Bruges. De fascinerende expo belicht drie thema’s: het leven in het oude Egypte, de dood en het eeuwige leven. De expo bevat menselijke én dierlijke mummies uit het oude Egypte van meer dan 2.000 jaar oud. Daarnaast zijn ook meer dan 200 authentieke objecten uit het oude Egypte te zien.