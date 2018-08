Expo over gemeenteraads-verkiezingen 03 augustus 2018

02u30 0

In Mijn Brugge, naast het Huis van de Bruggeling op het Stationsplein, loopt tot 13 oktober een tentoonstelling over de komende gemeenteraadsverkiezingen. De expositie geeft onder andere aan waarom het belangrijk is je stem uit te brengen en hoe de bestuursorganen werken. Een kaart toont waar je in Vlaanderen digitaal stemt en waar met pen en papier. Een stemhokje met een stemcomputer geeft je de kans het stemmen te oefenen. Er wordt ook stilgestaan bij hoe vroeger werd gestemd. De expo is gratis en zowel voor individuen als voor groepen tot 25 personen. Het oefenen met de stemcomputer kan maar tot 2 oktober. Groepen moeten reserveren via mijnbrugge@brugge.be.





(MMB)