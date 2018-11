Expo 'Mummies in Bruges' verlengd wegens succes 08 november 2018

02u23 3

De tijdelijke tentoonstelling 'Mummies in Bruges - Secrets of Ancient Egypt' wordt door het grote succes met een jaar verlengd. Xpo Center Bruges ontving al bijna 50.000 bezoekers sinds de opening op 31 maart. De expo belicht drie thema's: het leven in het oude Egypte, de dood en het eeuwige leven. Ze bevat prachtige menselijke en dierlijke mummies uit het oude Egypte van meer dan 2.000 jaar oud. Daarnaast zijn ook meer dan 200 authentieke objecten uit het oude Egypte te zien, waaronder piramides, hiërogliefen en maskers. Deze objecten en mummies behoren tot de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in het Nederlandse Leiden. (BHT)