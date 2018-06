Exact één uur om 'Madonna' te redden HISTORICUS MAAKT CARRIÈRESWITCH MET ESCAPE ROOMS MATHIAS MARIËN

09 juni 2018

02u52 0 Brugge Het centrum van Brugge is binnenkort twee escape rooms rijker. Zowel 'de redding van de Brugse Madonna' als de 'upside down-kamer' spreken tot de verbeelding. Historicus Siegfried Debaeke (53) waagt zich zo aan een opvallende carrièrewending.

Geschiedenis saai? Die gedachte vliegt in de prullenmand na een bezoek aan de escape rooms van Siegfried Debaeke. De Brugse historicus schreef sinds 1992 boeken over de Wereldoorlogen. Na meer dan tien publicaties is zijn laatste hoofdstuk geschreven. "Niemand is gemaakt om zijn hele leven dezelfde job te doen. Dit is een nieuwe uitdaging", zegt hij vol overtuiging. Sinds 2014 loopt Siegfried met het idee rond om een eigen escape room uit de grond te stampen. Vier jaar en tal van brainstormsessies later is het zover: 'Zoek de Madonna van Michelangelo' opent deze week officieel de deuren.





Dynamiet

Het opzet voor de spelers is duidelijk. Ze komen in Brugge aan in september 1944, net nadat de stad bevrijd is. Amper enkele dagen daarvoor zijn Duitse militairen de Onze-Lieve-Vrouwekerk binnengedrongen en hebben er het beroemde marmeren beeldhouwwerk ontvreemd. Niemand weet waarheen. De zoektocht begint in een zijbeuk van de kerk, met authentiek kerkmeubilair waaronder een prachtige gotische biechtstoel.





Overal in de escape room zijn aanwijzingen te vinden. De spelers hebben maar één uur om hun opdracht tot een goed einde te brengen, want in de geheime bergplaats hebben de Duitsers dynamiet geplaatst.





'Monuments Men'

"Het was niet mijn bedoeling om de zoveelste escape room te maken rond het oude Egypte of de jungle. Die vind je overal", zegt Siegfried.





"Deze escape room is uniek, omdat ze een Brugs verhaal brengt dat dicht aansluit bij de historische feiten. De spelers spelen de hoofdrol in een spannend stuk geschiedenis. Door het historische interieur met authentieke meubelstukken en attributen hebben ze meteen de beleving dat ze effectief een team van de 'Monuments Men' (een groep geallieerden die kunstwerken moest terugvinden die door de Duitsers waren gestolen, red.) in 1944 zijn. De inrichting was bijzonder tijdrovend, maar het enthousiasme van de eerste groepen doet deugd."





Op zijn kop

Met de keuze voor geschiedenis bleef Siegfried zijn historische achtergrond trouw, al was dat allesbehalve de bedoeling. Het is ook daarom dat de Bruggeling meteen een tweede escape room inrichtte. Voor spelers die op school niet de beste punten haalden voor geschiedenis, is er de 'upside down-kamer'. De naam zegt het zelf: alles staat er op z'n kop. Het decor oogt alvast indrukwekkend. De eerste ogenblikken is het voor iedereen aanpassen om zich te kunnen oriënteren. "Mijn hoofddoel is dat de spelers na hun bezoek met een 'wauw-gevoel' terug naar huis gaan. Ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. Zelf ben ik alvast heel tevreden met het resultaat", zegt Siegfried. Alle info en reservaties op www.amazingescape.be.