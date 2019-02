Ex-uitbaatster heropent supermarkt Alvo na twee jaar leegstand: “Ik kon het niet meer aanzien” Veronique Ballegeer blaast oude werkplek nieuw leven in Bart Huysentruyt

05 februari 2019

14u15 0 Brugge Langs de Brieversweg in Sint-Kruis is zopas supermarkt Alvo weer opengegaan. Opmerkelijk, want de supermarkt rechttegenover Delhaize stond twee jaar leeg. De vroegere uitbaatster Veronique Ballegeer, die de zaak zeven jaar geleden verkocht, keert terug. “Oude liefde roest niet", zegt ze.

De Alvo-supermarkten in Assebroek en Sint-Kruis waren jarenlang bekende winkels in de Brugse deelgemeenten. Ze werden ook goed gerund met Veronique Ballegeer aan het roer. Zeven jaar geleden hielden zij en haar man ermee op. Ze vonden het genoeg geweest. “We hadden ons eigenlijk een beetje vergaloppeerd met de uitbating van de tweede Alvo in Assebroek", geeft Veronique toe. “Onze werkweek duurde zeven dagen. Er was nauwelijks nog tijd voor iets anders, laat staan een gezinsleven. We kregen het aanbod om onze winkeluitbatingen over te laten en hebben niet getwijfeld. Ik ben vijf jaar verpleegster geweest. Mijn man bleef zelfstandige bij een lokale brouwerij.”

Het runnen van een eigen supermarkt bleek aantrekkelijker dan gedacht en Veronique had na een paar jaar al spijt dat ze de winkels uit handen had gegeven. “Het begon te kriebelen”, zegt ze. “Twee jaar geleden is de vorige uitbater failliet gegaan. Toen heb ik beslist om de Alvo hier nieuw leven in te blazen. We wonen hier om de hoek. Het was de ideale toekomst. Het was ook nodig om het hele gebouw aan te pakken en opnieuw in te richten. Het is een terugkeer naar een oude liefde.”

Nu oogt de Alvo weer als nieuw. Het is een vrij grote supermarkt met veel aandacht voor verse voeding. Er is een charcuterie- en vleestoog en aandacht voor kaassoorten. Liefhebbers van wijn en sterke drank komen hier meer dan ooit aan hun trekken. Als je binnenkomt, krijg je meteen een hele rayon vol flessen te zien. Binnenkort staan daar ook exclusieve gins tussen. Ook de rekken zijn aangevuld en het cliënteel heeft stilaan zijn weg naar de supermarkt terug gevonden. Ondanks de nabijheid van de Delhaize-vestiging, ook al langs de Brieversweg. “We zijn geen concurrenten”, vindt Veronique Ballegeer. “We zien wel hoe het loopt. Iedereen doet hier zijn best. Het doet heel veel plezier om de vaste klanten van vroeger stilaan weer terug te zien. We willen er alles aan doen om terug in de harten van de mensen te kruipen. Het sociaal contact staat hier centraal. Mensen zullen zien dat we hier onze passie uitoefenen.”

De supermarkt is ook elke werkdag geopend van 8.30 tot 18.30 uur, behalve op maandag want dan is de zaak van 13 tot 18.30 uur open. Op zaterdag sluit de Alvo om 18 uur en op zondag kan je er terecht tussen 8 ene 12.30 uur.