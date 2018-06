Ex-prof Karel Geraerts onder invloed en tweemaal door rood 27 juni 2018

02u42 0

Ex-profvoetballer Karel Geraerts (36) moet van de Brugse politierechter zijn rijbewijs opnieuw behalen, nadat hij onder invloed tweemaal door het rood reed. Geraerts, twintigvoudig Rode Duivel en bekend van zijn passages bij Club Brugge en Standard Luik, werd op 21 oktober 2017 door de politie in Brugge aan de kant gezet, omdat hij twee keer door het rood licht was gereden. De ademtest wees uit dat hij iets meer dan 2 promille in zijn bloed had. Geraerts legde het zelf uit in de rechtbank: "Ik ging toen door een moeilijke periode en bied mijn excuses aan. Ik ben blij dat er geen derden bij betrokken waren". De politierechter was niet mals. "Moeilijke periode of niet, meer dan 2 promille krijg je niet van één drankje." Geraerts moet een boete van 2.000 euro betalen en kreeg 3 maanden rijverbod, waarvan één met uitstel. (JHM)