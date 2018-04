Ex-onthaalmoeder riskeert 2 jaar cel voor schudden baby 25 april 2018

Een ex-onthaalmoeder uit Sint-Kruis heeft zich in beroep moeten verantwoorden voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een acht maanden oude baby. Het meisje werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht na een dag bij de onthaalmoeder op 13 februari 2013. Daar werd het shakenbabysyndroom (SBS) vastgesteld. In eerste aanleg kreeg de onthaalmoeder de vrijspraak, in beroep riskeert ze twee jaar cel. "Het erge is, ze steekt haar kop in het zand. Ze is nu ook niet aanwezig", aldus de procureur-generaal. De advocaat van de beklaagde vroeg mildheid. "We mogen niet zomaar een zondebok aanduiden, ze is trouwens ook alles kwijt." Voor de advocaten van de ouders is het een duidelijke zaak. "De deskundigen zeggen dat de symptomen van SBS onmiddellijk zichtbaar zijn. Maar het kindje was al zeven uur daar toen ze alarm sloeg." De ouders willen dit alles afsluiten. "Het is al vijf jaar een welles-nietesspelletje. Wij hebben het niet gedaan", zei de moeder gisteren geëmotioneerd. (DJG)