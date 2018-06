Ex-koppel wellicht 100 maanden achter tralies 15 juni 2018

Een 22-jarige man uit Kortemark en zijn 22-jarige ex-vriendin uit Brugge hebben 40 maanden cel gekregen voor het dealen van cannabis, cocaïne en speed. Omdat een eerdere veroordeling tot 5 jaar voorwaardelijk nu automatisch effectief wordt, dreigt het voormalige koppel nu 100 maanden naar de gevangenis te moeten. In het voorjaar van 2015 werden de twintigers opgepakt voor het dealen van grote hoeveelheden cannabis. Ze kregen daarvoor een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar en mochten na het vonnis de gevangenis verlaten. Vrijwel meteen begonnen ze opnieuw te dealen. De man had in de cel naar eigen zeggen opdracht gekregen van hun Nederlandse leverancier om diens handel tijdelijk over te nemen. Na een huiszoeking in oktober 2016 vlogen beiden opnieuw achter de tralies. Ze kunnen nog beroep aantekenen tegen de nieuwe uitspraak, waardoor ze mogelijk nog ontsnappen aan de 100 maanden cel. (SDVO)