Ex-advocaat gecremeerd in Zuid-Afrika, volgende week dienst in Brugge 11 augustus 2018

De Brugse ex-advocaat Pieter-Jan Staelens (35) is donderdag gecremeerd in Hermanus in Zuid-Afrika.





Het lichaam van de dertiger werd eind juli teruggevonden in zijn uitgebrande wagen nabij zijn woning. "In het bijzijn van zijn vrouw en drie kinderen hebben we afscheid genomen van Pieter-Jan", zegt zijn vader Bart Staelens. "Ik keer terug naar België met de assen. Volgende week zaterdag om 10.30 uur vindt nog een afscheidsplechtigheid plaats in de Christus-Koningkerk in Brugge. Daarna wordt de urne bijgezet op het kerkhof in Brugge." Het federaal parket opende na het overlijden van Pieter-Jan een onderzoek en bekeek ook een eventuele link met het overlijden van Bruggeling Thomas Ngeze kort voor de zomer in Johannesburg. "Die werd absoluut niet gevonden", zegt woordvoerder Eric Van Der Sypt. (SDVO)