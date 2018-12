Even verkeershinder door brandje in flatgebouw MMB

23 december 2018

18u40 0

Langs de Gistelsesteenweg in Brugge is zondagavond omstreeks 17 uur brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoner van een flat had een stuk plastic op het vuur laten liggen, waardoor er vuur ontstond. De bewoner begon in afwachting van de brandweer zelf te blussen. Eenmaal ter plaatse had de Brugse brandweer de situatie redelijk snel onder controle. Er raakte niemand gewond. De precieze schade moet nog opgemeten worden. Tijdens de bluswerken was er even hinder voor het verkeer.