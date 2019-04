Eva Daeleman spreekt over burn-out in Howest BHT

09 april 2019

09u23 0 Brugge De studenten van de opleidingen Office Management en Toegepaste Gezondheidswetenschappen van Howest Brugge organiseren in samenwerking met LM Plus een wellbeing- en netwerkavond met Eva Daeleman. Die vindt plaats op vrijdag 10 mei om 19.30 uur.

Het voormalige VRT-gezicht woont tegenwoordig in Oostende en zal in Brugge een eerlijke getuigenis geven over een burn-out als leerproces. Ze bespreekt er haar boek ‘Omdat het kan’. Daarna beantwoordt ze alle vragen van het publiek. De lezing eindigt met een drankje. Studenten en leden van LM Plus betalen negen euro voor een ticket. Voor niet-leden van LM Plus bedraagt de prijs twaalf euro.

Inschrijven kan via de website www.beleefpleziermetlm.be/inschrijvingen.