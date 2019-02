Europees succes in wedstrijd gandaham versnijden voor Ter Groene Poorte BHT

19 februari 2019

Studenten uit het zesde jaar van de gastronomische school Ter Groene Poorte zijn in de prijzen gevallen tijdens de European Junior Trancheur.

De algemene versnijdingswedstrijd vond plaats in La Louvière en is een Europees concours. Voor Ter Groene Poorte nam Arne Depoorter uit Langemark deel. Hij leverde een uitstekende prestatie. In één van de subcategorieën was er succes voor de studenten aan de Brugse hotelschool. In de versnijdingswedstrijd voor gandaham kaapte Glenn Maes uit Izegem de eerste prijs weg. Coach Dirk Demeyer toonde zich na afloop trots op zijn pupillen.