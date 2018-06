Europees kampioen boksen behoudt rijverbod 30 juni 2018

Profbokser Yves Ngabu (9) uit Roeselare heeft in beroep geen mildere straf gekregen van de Brugse politierechter.





De Europees kampioen werd op 26 december 2016 door de politie langs de kant gezet in de Philipstockstraat in Brugge, omdat hij aan het gsm'en was. Ngabu mocht niet rijden, omdat hij nog geen theoretisch examen had afgelegd dat hem was opgelegd bij een eerdere veroordeling voor een snelheidsovertreding.





De politierechter in Brugge gaf de bokser drie maanden rijverbod en ook 3.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Zijn advocaat vroeg in beroep een milder rijverbod, maar daar ging de politierechter niet op in. "Het rijverbod is gepast, want de beklaagde kreeg in het verleden al drie rijverboden en waagde het toch om opnieuw achter zijn stuur te kruipen, terwijl dat nog niet mocht", klonk het in het vonnis. (SDVO)