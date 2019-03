Ernstige problemen met vechtende jongeren aan Brugs station: vaak ligt racisme mee aan de oorzaak Mathias Mariën

22 maart 2019

17u38 0 Brugge Aan het station van Brugge zijn al wekenlang zware problemen met vechtende jongeren. Extra pijnlijk is dat er in bepaalde gevallen racistische motieven zijn. Burgemeester Dirk De fauw benadrukt dat er zowel aan de voor- als achterzijde van het station dagelijks extra politiepatrouilles zijn. “En we hebben ondertussen ons controlegebied uitgebreid, omdat jongeren eerst de patrouilles omzeilden en enkele straten verder toch begonnen vechten.”

Groepjes jongeren, vaak niet ouder dan 15 jaar, die al vechtend uit mekaar moeten getrokken worden in de omgeving van het station: voor de Brugse politie was het de voorbije weken een vertrouwd zicht geworden. Kan niet, vindt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Hij nam meteen stevige maatregelen en liet extra patrouilles aanrukken. Alleen bleek dat de jongeren allesbehalve af te schrikken. Deze week nog liep een groep van twintig jongeren de politie aan het station rustig voorbij om uiteindelijk enkele honderden meter verder, aan de Oostmeers, alsnog op de vuist te gaan. Twaalf tieners konden geïdentificeerd worden. “Het gaat om een ernstige kwestie”, bevestigt De fauw.

27 ‘nerveuze’ jongeren

De aanhoudende problemen dwingen de burgemeester er toe om extra stappen te zetten. Het controlegebied van de politie wordt uitgebreid tot de ruime omgeving van het station en ook het jeugdparket werd ingelicht. “Dergelijk geweld kunnen we absoluut niet tolereren”, zegt De fauw. “De politiediensten hebben door hun aanwezigheid wel al verscheidene vechtpartijen kunnen vermijden en groepjes jongeren uit elkaar kunnen trekken.”

Een pasklare oplossing voor de problemen lijkt er niet meteen te zijn. De extra patrouilles zullen de komende tijd alvast gehandhaafd worden. Zo konden donderdagmiddag nog 27 jongeren geïdentificeerd worden die zich ‘nerveus’ gedroegen in de stationsbuurt. “Zo willen we kort op de bal spelen”, zegt politiewoordvoerder Philippe Tankrey. Volgens burgemeester Dirk De fauw zijn heel wat van de jongeren gekend voor hun ‘losse handjes’. Naar een exact motief is het voorlopig gissen. Al is het ondertussen wel duidelijk dat in bepaalde gevallen racisme de aanleiding is om op elkaar te slaan.

Overleg met schooldirectie

Het stadsbestuur houdt nauw contact met de schooldirecties om de situatie beheersbaar te houden. “We hebben meteen de betrokken directies op de hoogte gebracht. Die stellen zich erg meegaand op en gaat mee op zoek naar een oplossing”, duidt De fauw.

Gelukkig vielen bij de incidenten nog geen zwaargewonden. Politie en stadsbestuur stellen alles in het werk om dat zo te houden en te vermijden dat de situatie escaleert.