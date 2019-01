Erkenning na 115 jaar: gewadenproducent Slabbinck krijgt authenticiteitslabel Bart Huysentruyt

11 januari 2019

18u16 0 Brugge Gewadenspecialist Slabbinck nv kreeg zopas het Handmade in Brugge-label van Unizo. Dat is een authenticiteitslabel voor producenten die ambachtelijk werk leveren.

“Het is voor consumenten vaak niet gemakkelijk om de ambachtelijke ondernemers en hun producten te onderscheiden van de industriële”, zegt Brecht Clyncke van Unizo Brugge. “Anderzijds is het voor deze ondernemers niet makkelijk op te boksen tegen de concurrentie van onder meer industriële producten. En de term ‘ambachtelijk’ is, in tegenstelling tot Frankrijk, in België niet beschermd. Het is een jury van ondernemers en expert die dit label toekent.” Viktor Slabbinck is al de vierde generatie aan het roer van het bedrijf.

Wijlen Hendrik Slabbinck startte in 1903 in Brugge met een gespecialiseerd borduuratelier. Al snel groeide het atelier uit tot een bedrijf met wereldfaam in het confectioneren van liturgische gewaden, altaarlinnen en vaandels. De typische Slabbinck-stijl is wereldwijd bekend. Meer dan driekwart van de productie gaat naar het buitenland.