Ereschepen Jean-Pierre Vanden Berghe benoemd tot ridder in de Leopoldsorde 26 juli 2018

Ereschepen Jean-Pierre Vanden Berghe heeft van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkenning gekregen voor zijn jarenlange inzet voor het Katholiek Onderwijs in Brugge. Hij is benoemd tot ridder in de Leopoldsorde, de hoogste graad in de oudste orde van verdienste die ons land telt. Vanden Berghe was leraar, vakbondsman en lid van schoolbesturen. Ook na zijn pensioen is hij nog actief in onderwijsmiddens.





(BHT)