Entrepot krijgt er gaanderij bij 02u42 0 Foto Bart Huysentruyt Simulatiebeeld van de Entrepot. Brugge Er loopt een stedenbouwkundige aanvraag voor de heraanleg van de multifunctionele jongerensite aan het Entrepot in Brugge.

Er komt een nieuwe vaste stalen structuur op de achterste zone, dichtbij het jongerencentrum. Het nieuwe gebouw ziet eruit als een gaanderij met ook een binnengedeelte. "Het Entrepot mag gerust wat gezelliger worden als ontmoetingsproject voor jongeren", vindt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V). "Vandaar de keuze om de site wat op te fleuren. In de vaste structuur wordt een berging voorzien en een toren die als landmark dient. Die toren wordt de verzamelplek voor overdekte functies zoals een bar of deejaysets."





Daarnaast wordt in de aanvraag ook een uitbreiding van het terras voor het jeugdhuis voorzien. Daarmee kunnen vanuit het jeugdhuis activiteiten buiten georganiseerd worden. Nog een belangrijke aanpassing is de heraanleg van de parkeerzone voor auto's en fietsen. De fietsenstalling wordt uitgebreid van naar 500 plaatsen. De autostandplaatsen worden gekaderd in een groene omgeving met bomen en grassen. De werken zullen een half miljoen euro kosten.





Het openbaar onderzoek loopt nog tot 19 januari. (BHT)