Enorme rookpluim nadat zeiljacht vuur vat in jachthaven Zeebrugge MMB

23 november 2018

De brandweer van Brugge is momenteel bezig met het blussen van een brandende boot aan de Rederskaai in Zeebrugge. Even voor 17 uur vloog er een zeiljacht in brand.

De oorzaak is niet meteen duidelijk. Door de brand is een grote rookpluim te zien. Het zou enkel om grote materiële schade gaan. Het vuur verspreidde zich razendsnel over de boot, maar is ondertussen wel onder controle. Er zal wel nog even moeten nageblust worden. Daarna moet duidelijk worden wat de oorzaak is.