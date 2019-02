En plots zweeft gigantisch zwembad boven Brugge: “Eigenaars willen zwemmen in binnenstad” Mathias Mariën

14 februari 2019

14u40 0 Brugge Opmerkelijk zicht donderdagvoormiddag langs de Predikherenrei in Brugge: een zwembad van 1,2 ton zweefde er 40 meter boven de grond. “Eén van onze klanten wou een zwembad in haar tuin in hartje Brugge. Het was een huzarenstukje om alles tot een goed einde te brengen”, zegt Gaetan Caestecker van Aqua Nord zwembaden.

Dat het plaatsen van het zwembad een bijzondere onderneming was, bewijst het gebruikte materiaal. Met een torenkraan moest het gevaarte van 1,2 ton zo’n veertig meter hoog boven de gebouwen worden gehesen. “Natuurlijk vroeg het heel wat organisatie en planning. Er kwam een kraan van 72 ton aan te pas. Alleen al de route door de binnenstad moest precies uitgestippeld worden. Over de kruispoortbrug rijden bijvoorbeeld was al geen optie. Die draagt slechts 45 ton”, aldus Gaetan Caestecker. De levering werd uiteindelijk onder politiebegeleiding tot aan de Predikherenrei gebracht. Die straat was dan weer vier uur afgesloten om de plaatsing van het zwembad mogelijk te maken.

10 op 4 meter

Het zwembad, gebouwd in Duitsland, werd vanuit de Predikherenrei uiteindelijk zestig meter verder in een tuin geplaatst. De eigenaars wonen in de Ganzenstraat en kunnen vanaf nu plonsen in hun privé-zwembad van 10 op 4 meter. “Die mensen zijn gesteld op hun privacy. Wie de kopers juist zijn, mogen we dus niet zeggen”, aldus Caestecker. “Het was alleszins wel een van de moeilijkere werven in ons 25-jarig bestaan. Maar oké: de eigenaars wilden zwemmen in de binnenstad en dat kunnen ze nu doen. Alles is goed verlopen.” De totale kostprijs van de bestelling, inclusief spectaculaire levering? 60.000 euro.