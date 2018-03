En plots staat het verkeerslicht óp het fietspad 14 maart 2018

Opmerkelijk zicht voor wie met de fiets komt aangereden op het kruispunt van de Brugse Ring en de Havenstraat: een verkeerslicht staat er in het midden van het fietspad. Veel heeft te maken met de werkzaamheden aan het wegdek. Het aanbrengen van een rode fietssuggestiestrook moet het zowel voor de fietsers als automobilisten veiliger maken. Alleen staat door de werken het verkeerslicht nu wat ongelukkig pal in het midden van de strook. Daardoor moeten fietsers links of rechts uitwijken en komen ze zo vaak toch terug op het wegdek terecht. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer zullen ze de situatie bekijken. "Passanten kunnen zo'n zaken best laten weten aan ons meldpunt (www.meldpuntwegen.be). Dan bekijken we of er iets moet aangepast worden", zegt Dirk Vanhuysse van AWV. (MMB)