Emotioneel weerzien voor bemanning fregat Louise-Marie in Zeebrugge Bemanning was dit jaar 160 dagen op zee Mathias Mariën

30 november 2018

17u11 1

Het fregat Louise Marie is vrijdagochtend teruggekeerd naar de marinebasis in Zeebrugge. De 110 bemanningsleden hebben er dit jaar, op uitzondering van enkele korte onderbrekingen, alles samen een tocht van 4,5 maanden opzitten. “Maandag zijn we al terug weg”, klonk het weinig hoopvol bij hun aankomst.

Het was niet de grote massa die de bemanning van de Louise Marie stond op te wachten. Toch was de ontlading bij vrienden en familie groot toen het schip aanmeerde in Zeebrugge. Petroesjka Devriendt was één van de enthousiaste aanwezigen die aan wal stond te wachten. “Het gemis is natuurlijk lastig, maar het terugzien maakt alles goed. Het is steeds de nieuwe liefde”, lacht ze. Eenmaal de bemanning van boord kwam, was het weerzien zichtbaar emotioneel. Mannen en vrouwen vielen elkaar in de armen. Ook kinderen waren dolblij om hun mama of papa terug te zien. Al zal dat weerzien voorlopig van korte duur zijn. Maandag vertrekt het fregat al opnieuw voor een nieuwe missie. Al zal die van korte duur zijn. “Na een weekje terug op zee volgt een maand vakantie”, klonk het opgelucht. Mirja Bailliu was misschien wel de meest opmerkelijke aanwezige aan wal. Zij wachtte haar man op met ... de hond. Dat zorgde bij de hereniging voor mooie beelden. Het schip was dit jaar meer dan 160 dagen op zee en nam onlangs nog deel aan de oefening Trident Juncture en hamer van Thor in het hoge Noorden. Bovendien was het fregat twee maanden een onderdeel van het NAVO-eskader “Standing NATO Maritime Group 1.