Ellenlange file na ongeval 07 mei 2018

02u33 0

Wie zaterdagmiddag de N31 heeft genomen vanuit Zeebrugge tot Brugge, zal het geweten hebben. Na een ongeval ter hoogte van Sint-Michiels, een tweetal kilometer voor het snelwegcomplex van de E40 met de E403, gebeurde er rond 15 uur een ongeval. Daarbij waren een motorrijder en een personenwagen betrokken. Eén iemand werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de weg grotendeels versperd en lag er olie en brokstukken op de baan. Het ongeval leidde al gauw tot een file die aangroeide tot ruim 4 kilometer en een wachttijd tot 45 minuten. Rond 17 uur was de weg terug vrij, maar even later moest de brandweer opnieuw uitrukken voor een oliespoor op de E403 richting Zedelgem. Dat leidde daarna tot een kleine, extra vertraging. (JHM)