Ellende met bruggen blijft duren KRUISPOORTBRUG UREN DEFECT, WERKEN CONZETTBRUG LIGGEN STIL MATHIAS MARIËN

04 juli 2018

02u37 0 Brugge De bruggenellende blijft aanhouden: niet alleen was de nieuwe Kruispoortbrug gisterenmiddag urenlang defect, ook de renovatie van de Conzettbrug zal veel langer duren dan verwacht. "De oorzaak is een aanhoudend probleem met een van de onderaannemers", klinkt het bij de Vlaamse Waterweg.

Komt er ooit een einde aan de haat-liefdeverhouding tussen Brugge en haar bruggen? Voorlopig lijkt het antwoord negatief. Gisterenmiddag was het opnieuw miserie troef toen de nieuwe Kruispoortbrug het even na 14 uur begaf. Door een technisch defect kon de brug niet helemaal sluiten. Het resultaat: de slagbomen bleven naar beneden en ook het verkeerslicht bleef op rood staan. De hinder duurde de hele avondspits.





Omleiding

"De oorzaak was niet de warmte. Het ging om een technische storing", zegt Stefanie De Groote van de Vlaamse Waterweg. Door het defect verliep het uitgaand verkeer uit het centrum van Brugge moeizamer. Het verkeer moest omrijden via de Gentpoort, Katelijnepoort of Dampoort. Ook het scheepvaartverkeer lag een hele namiddag stil. Opmerkelijk is dat het uitgaand verkeer ook in die omleiding extra hinder ondervond. De renovatie van de Dampoortbrug I en de brugkelder ter hoogte van de R30 in Brugge duurt namelijk langer dan oorspronkelijk gepland. Pas tegen eind juli zou het werk klaar zijn.





Vertraging

Alsof dat nog niet genoeg was, raakte gisteren ook bekend dat de renovatie van de Conzettbrug langer zal duren dan gepland. Oorspronkelijk zou de fietsers- en voetgangersbrug over de Coupure eind juni opnieuw opengaan na een renovatie van drie maanden. Drie dagen na de deadline is het echter heel erg stil rond de brug. En dat mag best letterlijk genomen worden. Er wordt namelijk al een tijdje niet meer gewerkt. "Het klopt dat we door onvoorziene omstandigheden vertraging hebben opgelopen", bevestigen ze bij de Vlaamse Waterweg. Daar benadrukken ze wel dat er technisch geen enkel probleem is om de werken uit te voeren. Een aanhoudend probleem met een van de onderaannemers ligt aan de basis. Gisterenmiddag zat de projectingenieur nogmaals samen met de hoofdaannemer om het verdere verloop te bespreken. Bij de Vlaamse Waterweg konden ze nog niet zeggen hoe lang de brug nog ontoegankelijk zal zijn. Op sociale media wordt ondertussen lacherig gedaan over de aanhoudende problemen in Brugge met de bruggen. Daarbij werd ook het stadsbestuur geviseerd, maar dat is niet verantwoordelijk.





De werken aan de Conzettbrug zijn wel nodig. Het nieuwe brugdek zal net als de huidige voet- en fietsersbrug uit hout bestaan. Daarnaast worden ook enkele knelpunten voor de bediening van de brug aangepakt. Zo komen er automatische vergrendelingssystemen op de afsluitpoortjes en worden er seinlichten geïnstalleerd. Wanneer de brug effectief zal klaar zijn, is dus evenwel niet duidelijk.