Elke week 5 miljoen liter fruitsap TROPICANA OVERSCHRIJDT MAGISCHE GRENS EN WIL UITBREIDEN BART HUYSENTRUYT

16 mei 2018

02u25 0 Brugge Tropicana, de fruitsappenafdeling van PepsiCo in Zeebrugge, voert elke week 5 miljoen liter uit. Dat is een ongezien aantal voor het groeiende bedrijf in de haven. "En we willen blijven uitbreiden", zegt plantmanager Frederick Thoen.

De Amerikaanse voedingsgigant PepsiCo - bekend van onder meer Pepsi, Lay's-chips en Quaker-ontbijtgranen - zocht in 2003 een Europese locatie voor fruitsappendivisie Tropicana. Ze vond die in de Jozef Verschaveweg in Zeebrugge, in het hart van de achterhaven. "Toen al is beslist om een locatie te kiezen die op termijn zou kunnen uitbreiden", zegt Frederick Thoen. Hij is vandaag de plantmanager, maar was toen een van de projectverantwoordelijken om het bedrijf op te starten. "We waren met honderd werknemers, telden drie grote productielijnen en verpakten en verwerkten jaarlijks 60 miljoen liter fruitsappen."





50 soorten

Een sterke start, die later alleen maar bestendigd werd. Tropicana groeide in vijftien jaar uit tot de grootste niet-Amerikaanse vestiging van PepsiCo. "Elke maand komt hier per boot 30 miljoen liter vers geperst sap toe uit Brazilië", zegt Thoen. "Om zo'n schip te kunnen binnenhalen, beschikken we over 16 opslagtanks van twee miljoen liter. In Brazilië persen ze de appelsienen en wordt alles bij 2 graden gekoeld. Voor het verpakken - per uur 10.000 kartonnen verpakkingen en 36.000 petflessen - wordt het sap gepasteuriseerd, ofwel kort verhit en daarna meteen afgekoeld. Zo worden de bacteriën gedood." In Zeebrugge zijn er nu acht productielijnen, gespreid over een karton- en een petflessensectie. "Hier maken we 50 soorten fruitsap. Het appelsienensap vormt de basis. Die mengen we met andere smaken. Onze grootste afnemers zijn Groot-Brittannië, Frankrijk en Scandinavië. De Fransen houden van puur sinaasappelsap, Engelsen zijn wel fan van nieuwe smaken." Het meeste verpakte fruitsap gaat weer de ferry op, of wordt via het spoor in Europa verdeeld. Om dat allemaal voor mekaar te krijgen en wekelijks 5 miljoen liter fruitsap per week doorheen Europa te verdelen, heeft Tropicana nu 260 personeelsleden.





Technici gezocht

"Maar we zijn voortdurend op zoek naar technische profielen", zegt Thoen. "Dat zijn technici en operatoren. Vanaf augustus gaan we bovendien opnieuw investeren in deze vestiging. Dat doen we al jaren aan een stuk. Tropicana kan hier in Zeebrugge bovendien nog groeien. Er is plaats zat." In september wacht de personeelsleden een feestje voor de 15de verjaardag.