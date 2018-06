Elfstedenronde minstens even groot voor liefhebbers 18 juni 2018

Brugge bekomt van een stevig wielerweekend in het teken van de Elfstedenronde. De profkoers op zondag bracht behoorlijk wat volk op de been. Zowel aan de start- als aankomstplaats was het enthousiasme van de wielerfans groot. Ze keken uit naar het eerste echte duel tussen veldrittoppers Mathieu Van der Poel en Wout Van Aert, maar juichten ook voor Bruggeling Jens Keukeleire. Voor de profs is de Elfstedenronde de laatste horde richting Belgisch kampioenschap van volgende week. Het wielerweekend startte in Brugge al op zaterdag, met verschillende afstanden voor liefhebbers. "Die zijn minstens even belangrijk", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "We combineren de Elfstedenronde met een evenement waarbij we mensen op de fiets krijgen. Die ontdekken Brugge en omgeving op een leuke manier."





De Brugse wielerfans zijn blij met de terugkeer van de Elfstedenronde. "Zo is er eigenlijk elk weekend wel iets te doen in Brugge", zegt Sven De Maeyer. "Ik kijk deze zomer vooral uit naar Vama Veche in het Astridpark, maar dit wielerweekend heeft ook wel wat."





Uiteindelijk konden de fans niet juichen voor een landgenoot, want de Brit Adam Blythe schreef zijn naam bij op de erelijst van de 36ste Elfstedenronde. (BHT)





