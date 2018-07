EK-limiet voor Manon Depuydt en Doom BK alle categorieën 09 juli 2018

02u48 0 Brugge Op het BK alle categorieën in Brussel hebben Manon Depuydt (ACME) en Alexander Doom (AVR) zich geplaatst voor het EK in Berlijn. Depuydt liep in de reeksen van de 200m een tijd van 23.33 en Doom klokte 46.46 op de 400m. Philip Milanov haalde zoals verwacht de dubbel in het kogelstoten en het discuswerpen.

Atletiek

De weersomstandigheden waren dit weekend ideaal voor de spinters en het regende dan ook EK-limieten in het Koning Boudewijnstadion. Op zaterdag snelde Manon Depuydt in de reeksen van de 200m al naar 22.33 en dook daarmee ruim onder de 23.50, die vereist was voor Berlijn. Nadat ze de vorige jaren nipt naast een internationale limiet bij de junioren en beloften greep, mag ze nu dus voor het eerst naar een EK bij de elite. Op zondag stonden met de 100m en de 200m twee finales op het programma voor de 21-jarige Haanse. Op de 100m liep ze met overwicht naar de nationale titel in een tijd van 11.72, maar door vermoeidheid gaf ze, uit voorzorg, forfait voor de finale van de 200m.





De finale van de 400m bij de mannen was een van de meest hoogstaande nummers van het weekend. Alexander Doom liep een beresterke wedstrijd en finishte als vierde in een schitterende 46.46, na de Belgian Tornados Kevin Borlée, Dylan Borlée en Robin Vanderbemden. Doom verbeterde op die manier zijn persoonlijk record en dook ook onder de EK-limiet. Onder het oog van Jacques Borlée klopt hij daarmee steeds nadrukkelijker op de deur van het nationale estafetteteam.





Philip Milanov (VAC) keerde, zoals verwacht, met dubbel goud terug naar Brugge. In het kogelstoten was een worp van 17m29 voldoende voor de titel en in het discuswerpen kwam hij tot 63m39. De Bruggeling liet slechts drie geldige worpen noteren en blijft zoeken naar het juiste ritme om afstanden te gooien van om en bij de 67m, wat allicht nodig zal zijn om op het EK mee te dingen voor de medailles.





Voorts haalden Ilke Lagrou (HAC) in het hamerslingeren (54m19), Giebe Algoet (HCO) in het hoogspringen (2m07), Jarne Duchateau (BRAB) in het speerwerpen (64m67) en Mathijs Casteele (KKS) op de 3000m steeple (9.05.34) zilver en greep Hanna Vandenbussche (AVR) het brons op de 5000m (16.38.41). (GDE)