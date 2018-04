Eindelijk zon op Buitenspeeldag 19 april 2018

02u39 0 Brugge Wat een geluk gisteren voor de vele kinderen en jongeren die genoten van de Buitenspeeldag in onze regio. Met 23 graden en een zonovergoten dag was er eindelijk prachtig weer.

De voorbije edities vielen wel eens in het water of verliepen in veel koelere omstandigheden. In het AZ Sint-Lucas konden kinderen dit jaar zelfs binnen terecht. Dat bleek niet nodig, want bijvoorbeeld in het Astridpark werd het erg druk. Kinderen konden er proeven van allerlei spelvormen. Ook in alle andere gemeenten in onze regio werd er flink geravot. In Torhout konden kinderen terecht op de wijk Maria-Assumpta, in Oostkamp was er plezier in Nieuwvliet en in Blankenberge werd er gespeeld in het domein van Sport Vlaanderen. (BHT)