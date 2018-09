Eindelijk weer leven in De Vuurmolen POPULAIRE HORECAZAAK HEROPENT IN ZOMER 2019 ALS RETROCAFÉ BART HUYSENTRUYT

01 september 2018

02u24 0 Brugge Het legendarische danscafé De Vuurmolen, dat al twee jaar leegstaat, krijgt vanaf volgende zomer een nieuw leven. Liesbeth De Reyghere, bekend van Cambrinus, wil er een nieuw concept lanceren. "De naam Vuurmolen verdwijnt, omdat we voor een retrocafé gaan."

De Vuurmolen op het Kraanplein klinkt nog altijd als een klok in Brugge. De zaak was de afgelopen decennia één van de favoriete adresjes van de jongeren. Het was aanvankelijk een klein volkscafeetje, maar onder leiding van Jan Lantsoght werd het een vaste stek van veel Bruggelingen. De zaak stond er lange tijd om bekend het café met de grootste bieromzet van West-Vlaanderen te zijn. Lantsoght bleef tot 2015 eigenaar van het gebouw, maar verkocht toen aan brouwerij Alken Maes. Toenmalig uitbater Janny Geldof hield het in 2016, na succesvolle jaren, voor bekeken. De voorbije twee jaar stond het gebouw te verkommeren. De brouwerij vond geen geschikte overnemer. Tot nu dus. Liesbeth De Reyghere, bekend van café en restaurant Cambrinus in de Philippestockstraat, tekende een overeenkomst met de brouwerij om een nieuwe horecazaak uit te baten in het pand. "Ik ben een vroegere klant van de Vuurmolen", knipoogt ze. "Ik ging er graag en heb zelfs ooit nog een tijdje op het plein gewerkt. Maar ik heb voor een nieuw concept gekozen en dus zal de naam verdwijnen." In Cambrinus is Liesbeth al sinds 2006 actief.





Kinderen helpen mee

Ze laat de dagelijkse leiding in De Vuurmolen straks aan Kim Feys over. Dat is haar oudste dochter. Ook dochter Tine en zoon Nathan zullen meedraaien in de zaak, al zijn die ook al actief in de twee vestigingen van Cambrinus. "Zo is de cirkel rond en hebben mijn drie kinderen de taken goed verdeeld", zegt ze.





De Jordaan

"Het idee is gegroeid toen we met een groepje Brugse horecavrienden naar Rotterdam en Amsterdam trokken. We raakten er gecharmeerd door de mooie Amsterdamse buurt De Jordaan. Daar heb je heerlijk gezellige bruine kroegen waar er ook veel Nederlandstalige muziek, zoals van André Hazes, gedraaid wordt. Ik wil die sfeer van De Jordaan naar Brugge brengen. Het retrocafé kreeg zo vorm. We zullen elke dag open zijn vanaf 11 uur en maken er een gezellige zaak van. 't Is iets wat je nog niet hebt in Brugge."





Maar dus nog even geduld, want er is nog veel werk aan de winkel. "We zullen het café de komende maanden nieuw leven inblazen en herinrichten. Ten laatste tegen volgende zomer willen we openen."