Eindelijk weer ijsjesverkoper op dijk 13 juni 2018

03u01 0 Brugge Vanaf komende zondag kan je voor het eerst sinds lang weer ijsjes kopen op de dijk van Zeebrugge. Het Brugse stadsbestuur heeft een ijsventer gevonden.

De standplaats is toegewezen aan Mathieu Eyckmans van ijszaak Oyya in de Noordzandstraat. Niet de eerste de beste, want Eyckmans werd in februari nog Belgisch kampioen gelato. "Op de dijk van Zeebrugge zullen we vooral klassiekers, zoals vanille, chocolade en aardbei, verkopen", zegt hij. "In onze ijstruck, een Citroën-oldtimer, hebben we plaats voor zeven smaken." Tegelijk wees het stadsbestuur nog een tweede standplaats in Zeebrugge toe. Que Tapa, een foodtruck die Spaanse gerechten serveert, zal de komende maanden postvatten op de zeedijk. "Zo blazen we Zeebrugge nieuw leven in", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V).





(BHT)