Eindelijk! VTI mag nog dit jaar bouwen aan megaschool Bart Huysentruyt

26 maart 2019

16u26 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge verleent een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe VTI-campus langs de Vaartdijkstraat naast trein- en trambouwer Bombardier. Eindelijk, want het VTI van Brugge verlangt al jaren om de huidige gebouwen in de Boeveriestraat te verlaten. “Met een beetje geluk kunnen we eind dit jaar al starten met de bouw”, zegt directeur Jos Loridan.

De huidige gebouwen in de Boeveriestraat dateren van voor 1920 en voldoen al lang niet meer aan de huidige normen qua functionaliteit, energie, brandveiligheid of leveren van goederen. “Er zijn veel te veel trappen, parkeren is er moeilijk en de toevoer van goederen is er moeilijk”, schetst directeur Jos Loridan. Het VTI kocht ondertussen al tien jaar geleden 20.000 vierkante meter gronden van trein- en trambouwer Bombardier in de Vaartdijkstraat. Het stelde architectenbureau Van Den Bergh uit Rotterdam aan om een ontwerp te maken. Dat ziet er indrukwekkend uit: het nieuwe schoolgebouw van 17.500 vierkante meter is volledig modulair, bestaat uit heel veel glas en moet dé school voor wetenschap en techniek van Brugge worden.

In de nieuwe school is plaats voor 800 leerlingen. Dat is de omvang van het VTI vandaag, zonder de afdeling carrosserie, want die verhuist niet mee. “Maar ons leerlingenaantal zal stijgen dankzij de hypermoderne campus die we hier willen bouwen”, hoopt Jos Loridan. “We beogen een sterke en open technische campus die klaar is voor de toekomst. We hebben open klas- en praktijklokalen, administratie en refter. In het nieuwe internaat is plaats voor 65 kamers en de sporthal stellen we na de schooluren ook open voor de buurt. We voorzien er drie aparte zalen.”

De gebouwen in de Boeveriestraat zijn verkocht aan een bouwpromotor die er tegen 2024 135 woningen wil bouwen. Dat kan gerealiseerd worden na 2021, wanneer de school definitief gesloten wordt. “We verlaten dus de campus Boeveriestraat, maar blijven als school wel nog aanwezig in de Zandstraat en de Lieven Bauwensstraat”, verduidelijkt Loridan.

Het stadsbestuur van Brugge steunt de plannen volop. “Zeker omdat we hier op de industriezone echt een cluster van techniek kunnen creëren", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Ik ben bovendien heel blij dat we hier een extra sportzaal ter beschikking kunnen stellen van Sint-Michiels en omgeving. Leerlingen kunnen veilig naar school komen, want ze ligt in vogelvlucht heel dichtbij het station. Bovendien is inzetten op technisch onderwijs meer dan ooit aan de orde. Zonder techniek geen welvaart en ondernemerschap.”

Alleen al in Brugge is de afgelopen vijf jaar voor liefst 130 miljoen euro vanuit Vlaanderen naar (nieuwe) scholen gevloeid. “Daar moeten we Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits erg dankbaar voor zijn”, benadrukt Demon. Aan het nieuwe VTI hangt een prijskaartje van 37 miljoen euro vast.