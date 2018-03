Eindelijk pendelbusjes vanaf 5 mei? 02 maart 2018

Er komt wellicht vanaf 5 mei een pendeldienst met kleinere bussen in Brugge. Daarvoor heeft de gemeenteraad het licht op groen gezet.





De stad schrijft een overheidsopdracht uit om een partner te vinden om zo'n shuttledienst te organiseren. Er zou ook al interesse zijn. Concreet wil Brugge de pendelbusjes inzetten tussen randparkings en de binnenstad. Vooral tijdens grote evenementen zoals shoppingdagen of de Triënnale moeten die busjes de aantrekkelijkheid van de randparkings verhogen. De stad zou dan de grote bussen uit de binnenstad weren, maar wel een parcours voorzien voor de kleinere busjes. Oppositiepartijen N-VA, Open Vld en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming. Groen keurde de komst van de kleine busjes wél goed. Volgens Open Vld moeten er garanties komen dat de nieuwe busjes elektrisch zijn. "In deze tijden zou dat een must moeten zijn", vindt raadslid Sandrine De Crom. "Dat willen wij ook graag", reageert burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Maar dat afdwingen is lastig, omdat we dan mogelijke kandidaat-vervoersmaatschappijen afschrikken. We willen het dossier niet moeilijker maken dan het is." (BHT)