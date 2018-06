Eindelijk komt er schot in Den Tir BOUW 48 SOCIALE FLATS VAN START VOORPLEIN WORDT MOOIER BART HUYSENTRUYT

30 juni 2018

02u30 0 Brugge Waar schietstand Den Tir in Assebroek was, is de bouw gestart van 48 sociale huurflats. Tegelijk maakt de stad een half miljoen euro vrij voor de heraanleg van het voorplein, naast de Baron Ruzettelaan. "Dit moet de aantrekkelijkheid van de drukke weg verhogen", zegt Pascal Ennaert van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

Al een hele poos was er sprake van een nieuwe invulling voor de oude militaire schietstand Den Tir, een echte kankerplek in de Brugse deelgemeente. Momenteel zijn werken bezig voor de bouw van 48 sociale huurappartementen van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Daarna wordt ook het autovrije binnengebied van de vroegere Den Tir bebouwd met 36 woongelegenheden. Na afloop van deze bouwwerken, en dus wellicht pas in 2020, zal ook het nieuwe voorplein worden aangelegd. "De heraanleg van het plein moet niet alleen de aantrekkelijkheid van een van Brugges belangrijkste invalswegen verhogen", zegt Pascal Ennaert, voorzitter van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. "Het plein moet ook een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt worden. Zo maak je van een sociaal woonproject een win-winsituatie, zowel voor de buurt als voor de kandidaat-sociale huurders."





Evenementen

De stad pompt een half miljoen euro in het nieuwe plein, dat wellicht wel het dubbele zal kosten. Daarvoor zal de Maatschappij voor Huisvesting nog eens 500.000 euro investeren. "We hebben de buurtbewoners bevraagd en zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen", zegt Ennaert. "Het voorplein wordt een multifunctionele ruimte met groen karakter. Er is bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker met veilige fiets- en wandelverbindingen. Het plein moet ook sporadisch evenementen toelaten. Er zullen minimaal 15 parkeerplaatsen zijn voor auto's. Het autoverkeer wordt op het plein vertraagd door een knik in de straat. Ten slotte zal het water van het Sint-Trudoledeken op een creatieve manier te zien zijn op het plein." Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) en schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a) moet de nieuwe Tir dit deel van Assebroek mooier maken. "Het zal er veel beter uitzien dan voordien", stellen ze. "Met de stad willen we verder investeren in sociale huisvesting om de betaalbaarheid van het wonen in Brugge voor iedereen haalbaar te houden. Met dergelijke projecten geeft de Brugse Maatschappij voor Huisvesting aan dat ze ook alles doet om in buurten het draagvlak voor sociale woningbouw te verhogen."