Eindelijk gedaan met wildplassen? ACHT TOILETTEN ERBIJ OP VERNIEUWD 'T ZAND BART HUYSENTRUYT

22 juni 2018

02u58 0 Brugge Wie dringend moet, heeft nu aan 't Zand bijna dubbel zoveel keuze: van 10 naar 18 toiletten. "Hopelijk helpen we zo het wildplassen definitief van de baan", zegt burgemeester Renaat Landuyt.

De plaatsing van de acht nieuwe toiletten (aan de kant van het Concertgebouw, op het gelijkvloers van het parkeerpaviljoen) past in de vernieuwing van 't Zand, dat tegen 15 juli helemaal klaar moet zijn. Het complex bestaat uit twee heren- en drie dameshokjes, twee urinoirs en een wc voor personen met een beperking. Al moet je aan de herenurinoirs hopen dat er geen corpulente man gebruik maakt van het eerste toilet, anders raak je maar moeilijk voorbij. Via een automatisch systeem betaal je 50 eurocent voor het gebruik. De machine geeft ook geld terug als je niet gepast kunt betalen. Er staat een camera aan de inkompoortjes, zonder zicht uiteraard op de toiletten zelf. "De toiletten zijn elke dag open van 7 tot 23 uur en worden om het uur schoongemaakt", zegt Carl Bonte van Interparking. "Buiten de openingsuren kunnen mensen ook altijd gebruik maken van de wc's op de -1-verdieping, die altijd open is voor klanten van de parking. Niet-parkingklanten kunnen er zich aanmelden via de intercom."





Biekorf

De extra openbare toiletten zijn nodig in Brugge. Er werd de jongste jaren vaak steen en been geklaagd over een tekort. De werkgroep 'Plasbeleid' voerde er talloze acties voor. "Sinds de komst van een toilet aan de Biekorf hebben we een grote stap vooruit gezet", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "De overlast is er zo goed als verdwenen. Aan de Stadsschouwburg merken we geen grote problemen meer rond wildplassen. Bedoeling is om dat probleem ook weg te werken nabij 't Zand."





En dan heb je ook de Artoisstraat, vlak bij 't Zand, waar feestende jongeren uit de naburige cafés nog vaak tegen de muren plassen. De stad plaatste er eerder al een spatmuur, met speciale verf die de urine terugkaatst. "Dat heeft het probleem al voor een stuk opgelost", klinkt het bij een bewoner. "Maar we zien nog altijd jongeren passeren." Dat zou niet mogen, vindt Renaat Landuyt. "Aan die zijde van 't Zand is er ook een urinoir op het gelijkvloers waar jongeren terecht kunnen. Bovendien is het niet ver stappen naar dit nieuwe toilettencomplex. Hier kunnen ze veilig en ongestoord plassen. We hopen hiermee het probleem definitief van de baan te hebben." Hoeveel de stad Brugge betaalt voor de nieuwe toiletten, is niet bekend. De kostprijs zit berekend in de totale vernieuwing van 't Zand.