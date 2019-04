Eindelijk! Bloemetjes moeten Zilverpand eerste boost geven Bart Huysentruyt

04 april 2019

09u10 0 Brugge In opdracht van stad Brugge zijn er bebloemingswerken gestart in het Zilverpand, tussen Zuid- en Noordzandstraat.

Er wordt al jaren geklaagd over de onaantrekkelijkheid van het Zilverpand, een klein winkelcentrum in het hart van de stad. De bloembakken zijn er verwaarloosd en er staat veel onkruid. Onlangs nog trok de voormalige secretaris van het winkelcomité Peter Warlop aan de alarmbel. “Ik wil alle Brugse pleintjes doen opfleuren, maar we beginnen met het Zilverpand”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die in de plantvakken zorgt voor een mix van lavendel, ooievaarsbek, viltige hoornbloem en Mexicaans madeliefje. “Voor extra kleur in de lente voorzien we aanvullend grootbloemige viooltjes”, legt de schepen uit.

Het is de aanzet voor een grondige aanpak van het Zilverpand. Het winkelcentrum kampt met wat problemen: panden blijven doorgaans niet lang verhuurd en staan dus vaak leeg. “Meer groen en bloemen op het middenplein zijn alvast een eerste stap. Voor het vrij kleine centrale watervlak dat snel opwarmt en een onaangename geur verspreidt zal een oplossing gezocht worden”, zegt Van Volcem. Het schepencollege van Brugge beraadt zich over nog meer maatregelen.