Einde van jarenlange burenruzie: 'Musketier' geeft winkeltje op 19 mei 2018

02u45 0 Brugge Er is een einde gekomen aan de jarenlange burenruzie tussen twee handelaars van galerij Ter Steeghere in Brugge. Erwin Cools (59), alias 'de musketier', geeft zijn fotowinkeltje na 28 jaar op. Volgens zijn advocate is hij de pesterijen van zijn buurman, antiquair Lieven Moenaert (46), beu.

"Mijn cliënt voelde zich niet meer veilig en heeft de beslissing genomen om te vertrekken", zegt meester Amélie Van Belleghem. "Wat hij nu van plan is? Dat is niet duidelijk. Het belangrijkste voor hem is nu tot rust komen." De twee handelaars voeren al jarenlang een verbeten juridische strijd. In 2016 kwam het ook tot een handgemeen. Moenaert zou de verenhoed van de musketier afgenomen hebben en zou daarop met een scherp voorwerp in de hand gestoken zijn. In januari vorig jaar moesten de twee zich ten gevolge van de vechtpartij voor de rechtbank verantwoorden voor wederzijdse slagen en verwondingen. Cools kreeg een voorwaardelijke geldboete van 300 euro, zijn buurman kwam weg met opschorting van straf. Hoewel de musketier vorige maand in beroep werd vrijgesproken, houdt hij nu de eer aan zichzelf.





OIpluchting

"Dit is voor mij en de andere handelaars een opluchting", reageert antiquair Lieven Moenaert. "Dit kon echt niet blijven duren. De musketier bleef maar overlast veroorzaken door de mensen in de galerij lastig te vallen. Dat hij nu zijn winkeltje kwijt is, is niets minder dan zijn eigen schuld." (SDVO)