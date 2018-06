Eigenaar Porsche achtervolgt mogelijke dievenbende 12 juni 2018

De eigenaar van een Porsche Carrera heeft zaterdagavond even voor middernacht een mogelijke dievenbende achtervolgd. Toen Patrick Plovier (63) thuiskwam, zag hij dat een rode bestelwagen met oplegger - met Roemeense nummerplaat - stond geparkeerd voor zijn woning in de Suzanne de Gieystraat in Koolkerke.





"De oplegger diende om een auto op te plaatsen", aldus Patrick. Toen Patrick op zijn oprijlaan wilde draaien, stoof de bestelwagen ervandoor. Omdat het een doodlopende straat is én de bestelwagen net voor zijn woning stond, denkt Patrick nog dat ze het op zijn Porsche hadden gemunt. "Ik ben hen enkele kilometers gevolgd om hun nummerplaat te noteren. Oké, ik heb geen enkel bewijs dat ze effectief mijn Porsche wilden stelen, maar het was op zijn minst verdacht", aldus Patrick. De politie zal de zaak onderzoeken. (MMB)