Eigen medewerkers staan model in rekruteringscampagne PepsiCo Bart Huysentruyt

12 april 2019

10u19 0 Brugge Om vacatures voor technische profielen in te vullen, spelen medewerkers van drankenbedrijf PepsiCo in Zeebrugge zelf mee in een rekruteringscampagne.

PepsiCo stelt in België 950 mensen te werk. Het bedrijf is bekend van merken als Tropicana, 7UP, Cheetos, Doritos, Duyvis, Gatorade, Lay’s en Looza en is één van de grootste voedingsmiddelen- en drankenbedrijven ter wereld. PepsiCo Belux werkt vanuit drie locaties: Zaventem, Veurne en Zeebrugge. De vestiging aan de haven van Zeebrugge is vooral gekend als innovatieve producent van de fruitsappen van Tropicana.

Dankzij een hoogtechnologisch en volautomatisch productiepark, kan de vestiging in Zeebrugge zich van andere voedingsproducenten onderscheiden. “De voorbije jaren hebben we sterk ingezet op innovatie en duurzaamheid. Zo hebben we een nieuwe petfles ontwikkeld die uit 50 procent gerecycled plastic bestaat. Het doel is om het gebruik van gerecycleerd plastic te vergroten en alle verpakkingen zo te ontwerpen dat ze recycleerbaar, composteerbaar of biologisch afbreekbaar zijn. Tegen 2025 willen we voor onze belangrijkste producten 100 procent gerecycleerd plastic gebruiken”, vertelt talentmanager Sandra Rotsaert.

Met de uitdagende campagne ‘Dorst naar avontuur? Start expeditie Tropicana’ gaat PepsiCo in april actief op zoek naar de juiste profielen. “We hebben er bewust voor gekozen om de eigen medewerkers centraal te plaatsen, want zij zijn onze ambassadeurs. Ze krijgen zelf de opdracht om de rekruteringsboodschap te verspreiden in hun netwerk of iemand aan te brengen. We mikken breed, want ook schoolverlaters mogen solliciteren. Voor elk talent vinden we een job bij PepsiCo en dat dankzij een een goede begeleiding en omkadering”, besluit Sandra Rotsaert.