Eigen biertje voor festival 28 juli 2018

Nog tot zondag vindt op het Ghandiplein in Sint-Jozef een gratis driedaags festival plaats met foodtrucks, een kids village, dj's en verschillende bands. Om het festival extra in de kijker te zetten, werken de organisatoren samen met brouwerij Fort Lapin. Het resultaat is een nieuw blond Brugs biertje van zes graden alchohol. De ingrediënten zijn gerst- en tarwemout, hop en koriander. Het biertje kreeg de naam 'Sounds Delicious' en is de komende drie dagen te proeven op het festival. (MMB)