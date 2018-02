Egyptische mummies in Oud Sint-Jan 01 februari 2018

02u37 0 Brugge Vanaf 31 maart start op de site Oud Sint-Jan de tijdelijke tentoonstelling 'Mummies in Bruges - Secrets of Ancient Egypt'. De expo bevat negen menselijke en dierlijke mummies uit het oude Egypte van meer dan 2.000 jaar oud.

Daarnaast zijn ook meer dan 200 objecten uit het oude Egypte te zien, waaronder enkele die nooit eerder werden tentoongesteld. De mummies behoren tot de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in het Nederlandse Leiden, dat één van de tien belangrijkste Egyptische verzamelingen ter wereld bezit.





Grote infoborden en video's doorheen de tentoonstelling geven uitleg over de opmerkelijke rituelen van oude Egyptenaren rond de dood en hun rotsvaste geloof in het hiernamaals.





"De expo bestaat uit drie zalen", legt Geertrui Quaghebeur van Xpo Center Bruges uit. "In de eerste zaal reis je 5.000 jaar terug in de tijd naar het leven van de oude Egyptenaren. In zaal twee zie je de mummies. De derde zaal onthult het hiernamaals. In deze zaal zijn pagina's uit de dodenboeken van papyrus te zien, met tal van godenbeelden, magische amuletten en scarabeeën.





Speurtocht

Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen deelnemen aan een speurtocht. De prestigieuze expo loopt tot en met 11 november, dagelijks van 10 tot 18 uur.