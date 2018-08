Eeuwenoud OCMW-archief wordt verhuisd 02 augustus 2018

02u45 0 Brugge Het historisch OCMW-archief van het hospitaal Onze-Lieve-Vrouwe Ter Potterie krijgt deze week een nieuwe thuis. Meer dan veertien meter historische documenten worden stuk voor stuk gecontroleerd, geïnventariseerd en klaargemaakt voor hun verhuis naar het OCMW-archief aan het Minnewater.

Wie rondneust in het archief merkt meteen dat de eeuwenoude documenten door de plaatselijke zusters goed werden onderhouden. De verhuis moet er in de eerste plaats voor zorgen dat alle documenten goed bewaard blijven in de toekomst. Het OCMW is van mening dat dat het beste kan als alles op één plaats wordt bijgehouden. Want voor de zusters breekt een tijd aan om ermee op te houden. "Er wonen nu nog slechts vijf zusters op de site van Ter Potterie. Zij kunnen zich niet meer met het beheer en behoud van dit archief bezighouden", aldus De Bruyne. "Op deze manier zorgen we ervoor dat de documenten niet verloren gaan. De eeuwenoude documenten zullen in zuurvrije enveloppes en dozen worden bewaard." De verhuis van het archief neemt ongeveer vier dagen in beslag en is een echt huzarenstukje. Zeker als je weet dat er stukken inzitten van midden 13de eeuw die in ideale omstandigheden moeten vervoerd worden zonder schade op te lopen." "We willen geen enkel detail over het hoofd zien en zeker zijn dat alles correct wordt bewaard", besluit de archivaris. (MMB)