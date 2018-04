Eerste zwanenkuikentjes geboren STADSBESTUUR PLAATSTE RIETMATTEN VOOR BROEDENDE ZWANEN MATHIAS MARIËN

14 april 2018

02u27 8 Brugge De Brugse wateren zijn sinds gisterenmiddag vijf zwanenkuikens rijker. Het zijn de eerste die dit broedseizoen zijn geboren. Een goede zaak, aangezien er vorig jaar slechts een handvol kuikentjes bijkwamen door de voorgaande ophokplicht.

Het is een mooi zicht voor wandelaars die passeren langs 't Stil Ende ter hoogte van de Ezelpoort. Sinds gisterenmiddag zijn er vijf zwanenkuikentjes te bewonderen. De ouderlijke zwanen zijn het merendeel van de tijd nogal beschermend over de kleintjes, maar af en toe komen de kuikentjes toch al eens helemaal piepen.





Schepen van Groen Philip Pierins (sp.a) reageert enthousiast op de geboorte. "Het zijn de allereerste van dit broedseizoen", aldus Pierins. "In vergelijking met vorig jaar is dat al een groot succes. Toen werden er slechts een handvol geboren." De reden daarvoor was de ophokplicht voor alle vogels door het uitbreken van vogelgriep in België. Normaal zondert een zwanenpaar zich af om te paren, maar dat was daardoor dus een stuk moeilijker. Toen de dieren na twee maanden uit quarantaine mochten, was de bronstijd al voorbij. Dit jaar lukte dat zonder problemen.





Steentjes gooien

De 'witte parels van Brugge' hebben sinds kort ook extra bescherming gekregen om in alle rust te kunnen broeden. Het stadsbestuur plaatste op verschillende plekken aan 't Stil Ende rietmatten om de vogels alle rust te bieden die ze nodig hebben. Dat was nodig, zo blijkt. Heel wat toeristen wilden té dichtbij komen om een foto te nemen en kinderen gooiden zelfs steentjes richting de zwanen om een reactie uit te lokken. Dat terwijl het belangrijk is dat de zwanen tijdens hun broedperiode niet worden lastiggevallen. Bij Vogelbescherming Vlaanderen reageren ze alvast enthousiast op de maatregelen. Bij het stadsbestuur kijken ze ondertussen al uit naar de komende weken. "Deze broedperiode telt, met vorig jaar in het achterhoofd, eigenlijk dubbel. We verwachten dat er nog een twintig tot dertig kuikentjes zullen bijkomen", aldus schepen Pierins. Op dit moment dobberen er 138 zwanen rond op de Brugse wateren.





Doodbijten

"Het blijft natuurlijk altijd afwachten hoeveel kuikentjes overleven. Twee jaar geleden hadden we een agressieve zwaan die zes kuikentjes had doodgebeten. Maar ik heb er vertrouwen in dat we de zwanenpopulatie in Brugge op peil kunnen houden", besluit Philip Pierins.





Aan kijklustigen wordt expliciet gevraagd om de komende weken niet te dicht bij de broedende zwanen en de kuikentjes te komen. Ook het voederen ervan blijft verboden. Al blijft het natuurlijk wel mogelijk om vanop afstand de kuikentjes te fotograferen.